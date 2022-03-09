يواصل البنك الأهلي المتحد دعمه للحملة التوعوية المصرفية «لنكن على دراية» في عامها الثاني، والتي يشرف عليها بنك الكويت المركزي بالتعاون مع اتحاد مصارف الكويت، بهدف تعزيز الثقافة المالية بين مختلف شرائح المجتمع، وزيادة الوعي بدور القطاع المصرفي، والتعريف بكيفية الاستفادة من الخدمات المتنوعة، التي تقدمها البنوك على الوجه الأمثل لعملائها.



وفي هذا الإطار، أكدت الرئيسة التنفيذية للبنك الأهلي المتحد جهاد الحميضي، على أنه يثمن حملة «لنكن على دراية»، ويقدر أهميتها في رفع درجة الوعي بأهمية التعامل مع مختلف الخدمات والمنتجات المصرفية، والتحذير من المخاطر التي يمكن أن تحيط بها، بسبب قيام البعض بأنشطة غير قانونية وغير شرعية.



وأشادت الحميضي بجهود «بنك الكويت المركزي» و«اتحاد مصارف الكويت» في توسيع وتعزيز دور القطاع المصرفي الكويتي في المسؤولية المجتمعية، وتوعية عملاء البنوك بحقوقهم.



وأضافت أن البنك الأهلي المتحد يعتزم تكثيف مساهماته من خلال المزيد من الأنشطة والأفكار التي تزيد من وصول مضمون حملة «لنكن على دراية» إلى الجمهور، حتى تصبح رسالتها التثقيفية والتوعوية راسخة في أذهانهم، مؤكدا أن رسالة الحملة تتسق مع الدور المجتمعي للبنك الأهلي المتحد والذي يهتم برفع الوعي المجتمعي حول مختلف القضايا المهمة، وأن زيادة الوعي المصرفي وتعميق الثقافة المالية، وحماية العملاء من أهم القضايا التي تمس احتياجات المجتمع.



وأشارت الحميضي إلى اهتمام البنك الأهلي المتحد بدعم حملة «لنكن على دراية» في عامها الأول، وترحيبه بالمساهمة في هذه الحملة التوعوية التي تهدف إلى زيادة التوعية المصرفية والمالية لدى جميع عملاء القطاع المصرفي في الكويت من خلال مما ينعكس بالإيجاب على حماية أموال وبيانات العملاء من جهة وحماية الجهاز المصرفي من جهة أخرى.