أعلن رئيس مجلس إدارة شركة عقارات الكويت إبراهيم الذربان، عن نتائج الشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021، حيث حققت أرباحا بلغت 6.25 ملايين دينار، مقارنة بأرباح بلغت 3.5 ملايين دينار في 2020، زيادة نسبتها 75%.



وأوضح الذربان في بيان صحافي، ربحية السهم بلغت 6.92 فلوس للسهم مقابل 4.10 فلوس للسهم الواحد في 2020، كما ارتفعت الإيرادات التأجيرية لتبلغ 21.4 مليون دينار، مقارنة بـ18.4 مليون دينار في 2020، وبلغت موجودات الشركة 341.1 مليون دينار، مقارنة بمبلغ 318.5 مليون دينار لعام 2020، مشيرا إلى أن مجلس الإدارة رفع التوصية للجمعية العامة بتوزيع 3% نقدا، و3% أسهم خزينة للمساهمين عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021



من جانبه، قال نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للشركة طلال البحر: «شهد عام 2021 بداية التعافي من جائحة كورونا، والتي أثرت سلبا على كافة القطاعات، وعلى الرغم من استمرار بعض التحديات المرتبطة بالجائحة، استطعنا المضي قدما في مشاريعنا سواء داخل الكويت أو خارجها».



وأضاف: «في الكويت، قامت شركة بورصة الكويت بترقية الشركة من السوق الرئيسي الى السوق الأول، وانتهينا من تطوير بلوك (أ) الرقعي وتجديده بشكل كامل وبدء تأجيره، وأخيرا انجزنا ما نسبته 39% من فندق ارابيلا- البدع».



وتابع: «في الإمارات، انتهت الشركة من المرحلة الأولى من مشروع دومس السكني، والذي يتكون من 5 أبراج، لتسكين أكثر من 4 آلاف عامل، وجار العمل على تطوير برجين جديدين، وأخيرا في الولايات المتحدة الأميركية، انتهت الشركة من تطوير أول مشروع لها في ميامي، (YOTELPAD-Miami) متعدد الاستخدامات، وذلك بالتعاون مع شريكها المطور (Aria Development Group)، والذي يضم 231 وحدة سكنية تشغل الطوابق من 15 الى 30، علاوة على 222 غرفة فندقية من الطابق الأول وحتى 14 من المشروع».



وأشــــار إلـــى إطــــلاق مشــــروع



«First Residences 501»، بالتعاون مع «Aria Development Group»، والشركة التجارية العقارية، ويتألف مشروع



«First Residences 501» السكني من 40 طابقا، يضم 448 وحدة سكنية تتراوح ما بين وحدات الاستوديو بمساحة 400 قدم مربعة، ووحدات مكونة من غرفتي نوم بمساحة 830 قدم مربعة.



واختتم البحر التصريح، بالقول: «ما زلنا مستمرين في الاستثمار في الأصول المدرة للدخل وأصول التنمية داخل الكويت وخارجها. بالإضافة إلى دراسة عدة مشاريع واختيار أفضلها لتتم إضافتها إلى محفظة العقارات المملوكة للشركة».