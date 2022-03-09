بيروت ـ داود رمال



دعا رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي مجلس الوزراء إلى جلسة تعقد عند الساعة الثالثة من بعد ظهر الغد في القصر الجمهوري في بعبدا، وعلى جدول أعماله 18 بندا، أبرزها «ملف الميغاسنتر»، والتعديات على خطوط النفط في طرابلس.



وكان رئيس مجلس الوزراء قد عقد امس اجتماعا مع وفد من اتحاد مجالس رجال الأعمال اللبنانية ـ الخليجية برئاسة رئيس الاتحاد سمير الخطيب. وبعد اللقاء قال الخطيب: بحثنا مع دولة الرئيس إمكان إعادة التصدير إلى الخليج إثر قرار المملكة العربية بإيقاف عملية التصدير من لبنان بسبب المواد التي كانت تصدر من مخدرات وغيرها. وأضاف: اجتمعنا في السابق مع الرئيس ميقاتي الذي طلب منا المساعدة لإيجاد آلية تضمن سلامة التصدير، وحصلت عدة اجتماعات مع المعنيين في غرفة التجارة والصناعة والزراعة مع رئيس الهيئات الاقتصادية محمد شقير، ووضعنا آلية هي عبارة عن سكانر لفحص كل البضائع التي تصدر إلى الخارج وموثقة من قبل شركات أجنبية، ويمكن أن تدقق في السكانر الجهة اللبنانية وأي جهة يصدر إليها في الخارج، وبعدها يأتي التدقيق المشترك ضمن آلية محددة. وتابع: الاجتماع الذي حصل في غرفة التجارة شارك فيه وزيرا الصناعة والأشغال العامة ومندوبون عن الجمارك والجيش، حيث كانت هناك رغبة في أن يكون للجيش دور في عملية التدقيق بالبضائع التي تصدر للخارج.