بيروت ـ عامر زين الدين



ترأس شيخ العقل لطائفة الموحدين الدروز الشيخ د.سامي أبي المنى الاجتماع الدوري لمجلس إدارة المجلس الذي أصدر بيانا حض فيه «الحكومة على تنفيذ إجراءات عملية لتأمين صمود الناس ووقف تكرار الأزمات المأساوية، من طوابير الذل إلى فقدان المواد الأساسية الحيوية، والمضي فعليا في إقرار خطة التعافي، واستكمال التفاوض مع صندوق النقد الدولي، تلافيا لمزيد من التداعيات الناتجة عن الأزمات الدولية وفي طليعتها الحرب الروسية الأوكرانية».



وأضاف: «تعقيبا على ما حصل في نهاية الأسبوع الماضي، يؤكد المجلس حرص طائفة الموحدين الدروز على احترام القانون والمؤسسات، وعدم القبول بأي تصرف يمس بهيبة الدولة، على ألا يعني ذلك على الإطلاق التهاون فيما يمس الكرامة الإنسانية وحقوق المواطنين وخصوصياتهم الدينية والاجتماعية».



وحذر المجلس المذهبي من أي «محاولات لخلق ذرائع تحت أي مسميات تهدف الى تأجيل الانتخابات، ويدعو في الوقت نفسه إلى مقاربة الموضوع ضمن معايير الديموقراطية والتنافس الطبيعي من أجل تحقيق مصالح الناس في كل المجالات».