الكويت مجتمع حريات.. ويجب زيادة الوعي المجتمعي بأسباب العنف



ندى أبونصر



شددت الاستشارية والمدربة ريم العيدان على ضرورة زيادة الوعي المجتمعي بأسباب العنف بكل انواعه الجسدي واللفظي والاجتماعي، مؤكدة أهمية انشاء مراكز ايواء بشكل فعلي في الكويت وتأهيل المتضررين من العنف لإعادة التوازن النفسي لهم وإعادتهم للمجتمع، لافتة الى ان الاعلام يلعب دورا حيويا في تشكيل تصورات العنف ضد النساء والفتيات وتأثيره عليهن.



جاء ذلك خلال الندوة التي نظمتها الجمعية الثقافية الاجتماعية النسائية أول من أمس تحت شعار «ظاهرة العنف في غياب مراكز الايواء» وذلك بمناسبة يوم المرأة العالمي.



بدورها، أكدت المحامية والناشطة في حقوق المرأة عذراء الرفاعي ان الندوة تتناول العنف ضد المرأة او العنف الأسري بشكل عام في غياب مراكز الايواء، مشيرة الى ضرورة تسليط الضوء على قانون العنف الأسري 6/2020 الذي ركز على حماية الاسرة، مبينة عدم تنفيذ مواد القانون ومنها انشاء مراكز الطفولة والايواء للجنسين وتفعيل دور الادارة المعنية لاستقبال الحالات وعدم وجود اشخاص ليقوموا بدورهم في هذه الحالات.



وناشدت الرفاعي الحكومة فتح مراكز ايواء حتى يتم استقبال الكثير من الضحايا الذين يحتاجون الى الدعم.



من جانبها، قالت امل البيض من المفوضية السامية لشؤون اللاجئين: أردنا التركيز على القانون الدولي وحماية المرأة، متحدثة عن النساء والنزوح القسري، مؤكدة ان 80% من حالات النزوح بسبب الاضطهاد والحروب والعنف، حيث ينزحون من بلدان مهددة بالتغير المناخي والنساء والفتيات الاكثر تحملا لوطأة التغير المناخي كونهن من الفئات المستضعفة، موضحة انه من دون المساواة بين الجنسين لا يمكن تحقيق مستقبل مستدام وآمن والنساء والفتيات اللاجئات والنازحات داخليا، هن قادة وصناع للتغيير.



وذكرت البيض ان السياسات المتبعة لمعالجة التغير المناخي يجب ان تأخذ وجهات نظر المرأة وأولوياتها في عين الاعتبار



ويجب تمكينها من الوصول الى الموارد المختلفة وحمايتها من الاضرار والكوارث المناخية.



من ناحيتها، قالت عضو مجلس ادارة الجمعية الثقافية الاجتماعية النسائية موضي الصقير: اخترنا بمناسبة اليوم العالمي للمراة تسليط الضوء النساء اللواتي تعرضن للعنف والقتل من دون اسباب وللأسف المرأة لا تجد الحماية والأمان في مثل هذه الحالات، ولا توجد مراكز ايواء وهذه ظاهرة يجب الا تكون في المجتمع الكويتي فهو مجتمع حريات وديموقراطية ويجب ان يوضع حد لجميع انواع العنف.



وأضافت: مستمرون في اقامة جميع الندوات التي تدعم تمكين وتطور المراة، مشددة على ضرورة وجود مراكز للإيواء لحماية المرأة والطفل.