أعلنت وزارة الصحة أمس الثلاثاء عن تسجيل 436 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في الساعات الـ 24 الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 624205، وبذلك يتم تسجيل أدنى عدد للإصابات منذ 29 ديسمبر الماضي عندما سجلت 399 إصابة.



وقال المتحدث باسم الوزارة د.عبدالله السند إنه تم تسجيل 885 حالة شفاء، ليرتفع بذلك إجمالي عدد المتعافين إلى 616394، مبينا أن نسبة مجموع حالات الشفاء من مجموع الإصابات بلغت 98.7%.



وأوضح د.السند أنه تم تسجل حالتي وفاة جراء الإصابة ليكون إجمالي عدد الحالات المسجلة 2548 حالة، مبينا ان عدد من يتلقى الرعاية الطبية في أقسام العناية المركزة بلغ 22 حالة في حين بلغ المجموع الكلي للحالات التي ثبتت إصابتها ولاتزال تتلقى الرعاية اللازمة 5263 ووصل إجمالي عدد الحالات في أجنحة «كوفيد-19» إلى 137.



وذكر أن عدد المسحات التي تم إجراؤها بلغ 8414 ليصبح مجموع الفحوصات 7746084، مشيرا إلى أن نسبة الإصابات لعدد هذه المسحات بلغت 5.2%.