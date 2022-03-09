شهدت الفترة الأخيرة انتشارا غير مسبوق للحرف «Z» داخل روسيا، سواء في الشوارع أو على القمصان واللافتات، إلى ما يشبه كلمة السر، أو شعار ولاء للرئيس فلاديمير بوتين و«العملية العسكرية التي أطلقها في أوكرانيا». وقد ظهر حرف Z لأول مرة على الدبابات والمدرعات الروسية التي احتشدت بالقرب من الحدود الأوكرانية قبل أيام من عبور قوات موسكو الحدود.



فيما أوضح محللون عسكريون لصحيفة «وول ستريت جورنال» أن الجيش الروسي يستخدم هذا الحرف إلى جانب علامات أخرى، كمعرفات لتمييز معداتهم في ساحة المعركة عن تلك الخاصة بالأوكرانيين. ومنذ العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا في 24 فبراير الماضي، ظهر Z على السيارات، واللافتات في التجمعات المؤيدة للكرملين، وعلى اللوحات الإعلانية في أنظمة مترو موسكو وسانت بطرسبرغ. كذلك تمت مشاركة مقاطع فيديو مؤيدة للحكومة الروسية، خلال الأيام الأخيرة، تظهر الرمز Z على نطاق واسع في وسائل التواصل الاجتماعي. وتبنت وزارة الدفاع الروسية والمؤسسات الحكومية الأخرى، هذا الرمز لحشد البلاد حول العملية العسكرية في أوكرانيا. وكشف المسؤول في منطقة أرخانجيلسك الشمالية، إيفان زيرناكوف، لإحدى وسائل الإعلام الحكومية هناك: «إنه رمز لوحدة الشعب»، مشددا: «إنه يرمز إلى دعم قواتنا المسلحة، ودعم قرارات الرئيس بوتين، ويهدف لتوحيدنا في هذا الوضع الصعب».



يشار إلى أنه في اللغة الروسية، تكتب كلمة «for» على أنها «za»، وقد أغرقت وزارة الدفاع إنستغرام بمنشورات تقول: «من أجل السلام»، و«من أجل رجالنا»، و«للنصر»، وكل ذلك باستخدام الحرف Z.