سجلت أسعار النفط الخام خلال تعاملات أمس، قفزة قياسية ليتخطى خام برنت حاجز 133 دولارا للبرميل، وذلك بالتزامن مع قرار الرئيس الأميركي جو بايدن حظر النفط الروسي.



إلى ذلك، قال وزير في حكومة المملكة المتحدة إن بريطانيا ستوقف وارداتها من النفط الروسي بحلول نهاية 2022.



وخلال تعاملات امس، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم مايو 2022 بنسبة 7.42% لتصل إلى 132.3 دولارا للبرميل، فيما ارتفعت العقود الآجلة للخام الأميركي تسليم أبريل بنسبة 7.42% لتصل إلى 128 دولارا.



في سياق متصل، قال محللون في شركة «ريستاد إنرجي» الاستشارية إن أسعار النفط العالمية ربما ترتفع إلى 200 دولار للبرميل إذا تبعت دول أوروبا أميركا وقامت بحظر واردات النفط الروسية في أعقاب غزو أوكرانيا.



وقال مصدران مطلعان لوكالة «رويترز» إن الولايات المتحدة ستكون قادرة على حظر واردات النفط الروسية دون مشاركة حلفائها الأوروبيين في ضوء الغزو الروسي لأوكرانيا.