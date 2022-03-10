وقع رئيس الديوان الوطني لحقوق الإنسان جاسم المباركي ورئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في مملكة البحرين علي الدرازي مذكرة تفاهم في إطار اختصاصاتهما ووفق قانون الإنشاء لكلتا المؤسستين، وذلك على هامش مشاركة الديوان في المؤتمر الدولي حول التضامن وخطة العام 2030 للتنمية المستدامة، الذي عقد في العاصمة المصرية خلال الفترة من 27 إلى 28 فبراير.



وبهذه المناسبة، قال المباركي ان الديوان الوطني لحقوق الإنسان يسعى لبناء الشراكات مع المؤسسات الوطنية الشقيقة المعنية بحقوق الإنسان عبر إبرام مذكرات التفاهم، بحيث يتم خلالها تبادل الخبرات وأفضل التجارب الناجحة والاستفادة من تجربة المؤسسة الوطنية في مملكة البحرين.



بدوره، أكد الدرازي على أهمية توقيع المذكرة التي سيعمل بها الطرفان، في حدود اختصاصاتهما، وفق آلية مشتركة للمساهمة في حماية وتعزيز ثقافة حقوق الإنسان في كلا البلدين عبر تنظيم المؤتمرات العلمية والعملية والندوات والـــدورات التدريبيــة على المستويات المحلية والإقليمية والدولية.



من جانبها، أفادت رئيس قطاع شؤون اللجان والمنظمات والاتفاقيات الدولية في الديوان الوطني لحقوق الإنسان لانا أبوعيد أن المذكرة تنظم آلية تبادل التجارب الناجحة وتدريب الكوادر الوطنية في المجالات الفنية لعمل المؤسسات الوطنية من خلال تنظيم ورش العمل في مجال حقوق الإنسان والتنسيق والتعاون المشترك فيما يتعلق بترسيخ مبادئ حقوق الإنسان.