يستمر سعر مبيع غرام الذهب في سورية بالارتفاع بشكل يومي، تزامنا مع ارتفاع سعر الأونصة عالميا، إذ ارتفع خلال يومين 6 آلاف ليرة سورية.



وبحسب النشرة الصادرة عن «الجمعية الحرفية للصياغة وصنع المجوهرات بدمشق»، امس، سجل مبيع غرام الذهب عيار 21 قيراطا، 210 آلاف ليرة سورية، وسعر شرائه 209 آلاف و500 ليرة سورية. كما وصل سعر مبيع غرام الذهب، عيار 18 قيراطا، إلى 180 ألف ليرة سورية، وسعر شرائه إلى 179 ألف و500 ليرة. وبررت الجمعية ارتفاع أسعار مبيع الذهب في سورية، بتأثرها بارتفاع سعر الأونصة عالميا، الذي وصل إلى ألفين و30 دولارا أميركيا. وبحسب «عنب بلدي» خلال رصد تعليقات مواطنين عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أن الصاغة في سورية يبيعون الذهب وفق السعر النظامي، لكنهم يرفعون تكلفة الصياغة. وتحدد «جمعية الصاغة» أسعار الذهب في سورية، وهي المسؤولة عن إدارة قطاع الصاغة، لكن كثيرا من الحرفيين لا يلتزمون بنشرتها الرسمية.