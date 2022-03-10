أعلنت وزارة الصحة أمس تسجيل 368 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في الساعات الـ 24 السابقة، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 624573. وقال المتحدث باسم الوزارة د.عبدالله السند إنه تم تسجيل 652 حالة شفاء ليرتفع بذلك إجمالي عدد المتعافين إلى 617046، مبينا أن نسبة مجموع حالات الشفاء من مجموع الإصابات بلغت 98.8%.



وأضاف د.السند أنه تم تسجيل حالة وفاة واحدة جراء الإصابة ليكون إجمالي عدد الحالات المسجلة 2549 حالة، مبينا ان عدد من يتلقى الرعاية الطبية في أقسام العناية المركزة بلغ 17 حالة في حين بلغ المجموع الكلي للحالات التي ثبتت إصابتها ولاتزال تتلقى الرعاية اللازمة 4978 وعدد الحالات في أجنحة «كوفيد-19» 139.



وذكر أن عدد المسحات التي تم إجراؤها بلغ 8163 ليصبح مجموع الفحوصات 7754247، مشيرا إلى أن نسبة الإصابات لعدد هذه المسحات بلغت 4.5%.