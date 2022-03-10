تحتفل الكويت اليوم باليوم العالمي للكلى تحت شعار «صحة الكلى للجميع ـ سد فجوة المعرفة لتحسين رعاية الكلى»، بهدف رفع إدراك ووعي المجتمع بشأن أبرز وأهم أمراض الكلى وسبل وطرق الوقاية والدواء المتاحة والمتوافرة.



وقال رئيس وحدة الكلى في المستشفى الأميري ورئيس الرابطة الكويتية لأمراض الكلى د.أنس اليوسف لـ «كونا» إن الاحتفال يهدف إلى التوعية بأهمية الفحوصات الدورية للمرضى ممن يحملون عوامل خطورة تؤدي لأمراض الكلى مثل مرضى السكر وارتفاع ضغط الدم ومن لهم تاريخ عائلي بأمراض الكلى.



واضاف ان هناك ما يقارب 850 مليون مريض كلى في العالم بحسب آخر الاحصائيات، ما يجعل أمراض الكلى أحد أكثر الأمراض شيوعا في العالم، مؤكدا ان أهم طرق العلاج تتمثل في التشخيص المبكر والمحافظة على كلى سليمة.



وبين ان نسبة المصابين عالميا بالقصور الكلوي المزمن تبلغ من 10 إلى 15% لدى البالغين وهو أكثر أمراض الكلى انتشارا كونه مرضا صامتا يتم تشخيصه عن طريق الفحوصات المخبرية.



واشار إلى انه من المتوقع ان يكون السبب الخامس عالميا المؤدي للوفاة بحلول عام 2040 ما يتطلب تضافر الجهود للحد من انتشار أمراض الكلى بشتى الطرق ولعل من أهمها تقليل عوامل الخطورة أي تقليل نسب الاصابة بأمراض السكر وارتفاع ضغط الدم والمحافظة على وزن مثالي وممارسة الرياضة وتناول غذاء صحي والامتناع عن التدخين.



ولفت إلى ان هناك 2300 مريض غسيل كلى في الكويت ما يقارب 90% منهم يعتمدون على غسيل الكلى عن طريق الدم منهم 51% من الرجال وتبلغ الزيادة السنوية الاجمالية لمرضى غسيل الكلى 6% تقريبا.