إبر الكولاجين والبوتوكس



ما حكم استخدام ابر الكولاجين والبوتوكس المؤقتة المفعول، حيث انني متزوجة ولا أقصد التدليس؟



٭ الحكم مبني على الغرض والظرف فإذا كان الغرض إعادة العضو الى سابق عهده او قريب منه مثل ترهل البطن بعد تكرر الولادات وكبر السن أو تجاعيد الوجه لكبر السن وخاصة إذا كان ذلك برضا الزوج للمتزوجة، وأما اذا كان ذلك لمزيد من التجمل وكان العضو كالوجه والانف طبيعيا فلا يجوز.



ضروري



توفي والدي قبل شهرين، ووالدتي تشتغل متطوعة في مدرسة لتعليم اللاجئين السوريين وهي عمرها 65 سنة هل تستطيع الخروج للعمل علما بأن المدرسة بحاجة لها.. واحنا خايفين عليها وكل اخواني متزوجون، ونحن البنات كذلك، ومتى تنتهي عدتها اذا توفي في 5 شوال؟



٭ إذا كانت المدرسة بحاجتها وهي بحاجة للعمل لأنه مصدر رزقها فلا مانع شرعا من ذهابها، اما اذا كانت متطوعة دون اجر وليست بحاجة للعمل فعليها عدم الذهاب والله أعلم.



بيت الورثة



صديقتي متزوجة وما عندها ابناء، وعندها اخوان واخوات متزوجون ما عدا اختها الكبيرة واخوها الاصغر، بعد وفاة كلا الوالدين قامت الاخت الكبيرة العزباء بمنع اخواتها المتزوجات من التلاقي في منزل العائلة وغيرت مفتاح البيت حتى لا يتمكنوا من الدخول، وصرحت بأن البيت من حقها وتبي تاخذه لنفسها بعد ان تقوم بتزويج اخوها الاصغر ليسكن معها هو وزوجته بنفس البيت.. فهل يحق لها ذلك دون موافقة الاخوة والاخوات الاخرين؟ وما حكم الشرع والقانون في حالة اصرارها على موقفها.. وهل يمكن ردعها.. بارك الله فيكم.



٭ ما دام عندها ابناء ذكور فلا ميراث للاخوة اذا كان القصد الميراث، اما تصرفها فلا يجوز لأن فيه قطيعة رحم وعلى الاخوة ان يتجمعوا في بيت احدهم ويدعونها لصلة الرحم والله أعلم.