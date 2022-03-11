بدء دوام العاملين يوم 11 سبتمبر لرياض الأطفال و13 للابتدائي والمتوسط و18 للثانوي

دوام طلبة الرياض 18 سبتمبر و19 الأول الابتدائي و20 لبقية الابتدائي والمتوسط و25 للثانوية

عبدالعزيز الفضلي



اعتمد وكيل وزارة التربية د.علي اليعقوب تقويم الفصل الدراسي الثاني (المعدل) للعام الدراسي 2022/2021م. وحدد الوكيل اليعقوب في التقويم موعد امتحانات نهاية العام الدراسي لطلبة الثانوية العامة على ان تبدأ اعتبارا من 12 يونيو حتى 23 منه وعلى ان تعلن النتيجة 26 يونيو، وحدد اختبارات نهاية العام للمرحلة المتوسطة من 29 مايو المقبل حتى 6 يونيو المقبل.



فيما حدد اختبارات العاشر والحادي عشر من 29 مايو المقبل حتى 9 يونيو المقبل.



وحدد القرار بدء الدوام في العام الدراسي المقبل يوم 11 سبتمبر لرياض الاطفال و13 للابتدائي والمتوسط و18 للثانوي. كما حدد القرار دوام الطلبة العام المقبل، دوام رياض الاطفال 18 سبتمبر المقبل والصف الاول الابتدائي 19 منه و20 لبقية الصفوف الابتدائية والمتوسطة و25 للمرحلة الثانوية.



وفيما يلي جداول التقويم الدراسي المعدل: