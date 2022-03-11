آلاء خليفة



كشفت الوكيل المساعد للشؤون المالية والإدارية والتطوير الإداري في وزارة التعليم العالي لمياء الملحم عن أن صرف مكافأة الأعمال الممتازة لموظفي الوزارة يكون خلال أيام. وقالت الملحم في تصريح خاص لـ «الأنباء»: انه استنادا إلى قرارات ديوان الخدمة المدنية بهذا الشأن فإن الوزارة بصدد صرف مكافأة الأعمال الممتازة لموظفيها خلال الأيام القليلة المقبلة، وذلك عن السنة المالية 2021/2022، وبتكلفة إجمالية تقدر بنحو 330 ألف دينار تقريبا.



وأضافت الملحم: ان ذلك تم بناء على قرارات مجلس الخدمة المدنية بشأن المكافآت المالية مقابل الخدمات الممتازة والتي تقضي بتفويض الجهات الحكومية بمنح المكافآت المالية مقابل الخدمات الممتازة التي يؤديها الموظفون لديها المعينون على درجات جدول المرتبات العام.