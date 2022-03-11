القاهرة - مجدي عبدالرحمن

وافقت لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، خلال اجتماعها على الاقتراح برغبة المقدم من النائبة آيات الحداد، بشأن إنشاء مكتب لخدمات المصريين في الخارج بقطاع الهجرة تيسيرا عليهم. وقال السفير حاتم الألفي، نائب مساعد وزير الخارجية للشؤون القنصلية، إن وزارة الخارجية تقوم بإرشاد المواطنين قبل سفرهم ويتم التسجيل لدى السفارات، كما أن وزارة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج تقوم بهذا الدور. من جهة أخرى، أبلغت الحكومة المصرية مجلس النواب بالبدء فورا في تنفيذ إجراءات مشددة لضبط الأسواق المحلية ومنع الاحتكار، وامتصاص الصدمات الاقتصادية التي يمكن أن تخلفها الحرب الدائرة بين روسيا وأوكرانيا وتبعيات تلك الحرب، حيث إن هناك مخاوف عالمية من زيادة نسبة التضخم في الدول نتيجة القرارات التي ستتخذها الدول المرتبطة بتلك الحرب.