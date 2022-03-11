القاهرة ـ خديجة حمودة



نفذت القوات البحرية المصرية ونظيرتها الفرنسية تدريبا بحريا عابرا بنطاق الأسطول الجنوبي، وذلك باشتراك الفرقاطة المصرية (الإسكندرية) مع حاملة المروحيات الفرنسية (MISTRAL) والفرقاطة الشبحية الفرنسية (COURBET).



تضمنت التدريبات مجموعة من الأنشطة القتالية البحرية المختلفة، ومنها عمل تمارين المواصلات الإشارية، وأعمال تنظيم القيادة والسيطرة للتعامل مع التهديدات المتزامنة أثناء الإبحار (سطحي، جوي، تحت السطح)، بالإضافة إلى القيام بتمرين تصوير جوي وتنفيذ تبادل أسطح الطيران بواسطة الطائرة الهيليكوبتر، إلى جانب تمارين رمي المدفعية السطحية وتمارين الدفاع الجوي المشترك.



تأتي تلك التدريبات تأكيدا على الشراكة الاستراتيجية والعلاقات الثنائية الممتدة بين القوات المسلحة المصرية ونظيرتها الفرنسية، بما يسهم بشكل فعال في حفظ الأمن والاستقرار البحري بالمنطقة.