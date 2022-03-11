تقدمت الحكومة الدنماركية الأربعاء، باعتذار عن ستة أطفال تم أخذهم من غرينلاند إلى الدنمارك كجزء من تجربة اجتماعية، مؤكدة أن هذا «كان ينبغي ألا يحدث على الإطلاق».



وقد تم أخذ مجموعة من 22 طفلا، من بينهم 6 لا يزالون أحياء، من عائلاتهم في عام 1951 وتم إرسالهم إلى الدنمارك، في محاولة لتهيئة الظروف التي تمنحهم حياة أفضل. وتم تعليمهم اللغة الدنماركية وتدريبهم ليكونوا جزءا من صفوة المجتمع على أمل أن يلعبوا دورا مهماً في تطوير المجتمع في غرينلاند والدنمارك.



غير أن التجربة لم تستمر كما كان مخططا لها، حيث تم تبني ستة أطفال في الدنمارك بينما تمت إعادة الـ16 الآخرين في نهاية الأمر إلى غرينلاند، لينتهى بهم الأمر في ملجأ أيتام بدلا من أن يتم لمّ شملهم مع عائلاتهم.



وأصدرت رئيسة وزراء الدنمارك ميتي فريدريكسون الاعتذار باسم بلادها في مراسم أقيمت في المتحف الوطني الدنماركي في كوبنهاغن، حيث وصفت التجربة بأنها قاسية وغير إنسانية.