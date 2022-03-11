تمركزت بقرة هاربة وسط طريق سريع في ولاية كاليفورنيا الأميركية الأربعاء وعطلت حركة المرور، متسببة في إرباك للسلطات المحلية التي وجدت ومثلها سائقو السيارات صعوبة في الإمساك بها. وأظهرت لقطات عرضتها محطات تلفزيونية محلية سيارات تحاول إبعاد البقرة عن طريق سريع باتجاه باسادينا شمال لوس أنجيليس. وحاول سائقو السيارات والشرطة محاصرة البقرة بالقرب من مركز تسوق، لكنها أفلتت من المحاولات بذكاء، بصعودها مجموعة من السلالم، ثم عادت مجددا إلى الطريق. وتمكن دراج من الشرطة من العثور على البقرة التائهة في مزرعة محلية، حيث نجح المزارعون بالنهاية في الإمساك بها، وفقا لشبكة «سي بي إس».