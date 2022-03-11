

حنان عبد المعبود



أعلنت رئيس قسم الأمراض الجلدية في مستشفى العدان والأمين العام لرابطة أطباء الجلد الكويتية د.عبير البذالي عن تنظيم يوم علمي عن ڤيروس الورم الحليمي البشري تحت مظلة أطباء الجلد والجمعية الطبية مع رئيس مجلس أقسام الجلدية ونائب رئيس الرابطة د.اطلال اللافي بالتعاون مع رئيس قسم النساء والولادة بمستشفى العدان د.عبير الذايدي واستشارية أمراض الڤيروسات د.سارة القبندي واختصاصي أول أمراض جلدية في مستشفى العدان د.داليا صادق.



وبينت د.البذالي أن انطلاق الفعالية سيكون يوم السبت 12 مارس الساعة الثامنة مساء.