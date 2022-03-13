مفرح الشمري



مع قرب شهر رمضان، تتحول وزارة الإعلام بقطاعها التلفزيوني الى خلية نحل لاختيار أعمال درامية وبرامج تتماشى مع أجواء الشهر الفضيل، وذلك حسب اختيار أعضاء اللجان المخولين في هذا الأمر، وهذا شأن معمول به في جميع الدول الخليجية والعربية، ولكن هناك نجوما يتعاطون مع قرارات تلك اللجان بفوقية خصوصا إذا لم يتم اختيار أعمالهم لعرضها على الشاشة في شهر رمضان فيحاولون بكل قوة لديهم فرض أعمالهم على تلك اللجان للموافقة عليها مع ان أعمالهم لا تحمل شيئا جديدا أو أفكارها مستهلكة.



وعلى الرغم من ان اللجان لم ترفض أعمالهم ويمكن عرضها بعد شهر رمضان إلا ان أولئك النجوم مصرون على عرضها في الشهر الفضيل، وأن أعضاء تلك اللجان اختياراتهم خاطئة بأنهم «ما يفهمون» بسبب استبعاد أعمالهم والموافقة على عرض أعمال لزملائهم دون مستواهم الفني من وجهة نظرهم.



النوعية من هؤلاء النجوم ينطبق عليهم المثل الشعبي «كل يبي يدني القرص صوبه» حتى يستفيدوا دون غيرهم حتى وإن كانت أعمالهم مكررة و«سلق بيض»، غير مهتمين باختيارات أعضاء اللجان، لتكون هناك هوية واضحة لشاشة تلفزيون الكويت في رمضان.



هذه النظرة الفوقية لبعض النجوم الذين يصرون على اختيار أعمالهم لعرضها في شهر رمضان دون غيرهم، أتمنى ان تزول وأن يحترموا اختيارات أعضاء اللجان حالهم حال غيرهم، لأن الوسط الفني مليء بالنجوم ولا يقتصر عليهم فقط، والقائمون على تلفزيون الكويت حريصون على تقديم الأفضل للمشاهد المحلي والخليجي والعربي في شهر رمضان.