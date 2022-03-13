ليلى الشافعي



أعلنت المتحدثة الرسمية باسم الهيئة العامة للقصر مريم مال الله، عن اطلاق ثلاث خدمات جديدة عبر التطبيق الحكومي الموحد للخدمات الإلكترونية «سهل»، مؤكدة ان هذه الخدمات باتت متاحة إلكترونيا لمستخدمي التطبيق.



وقالت مال الله في تصريح صحافي انه تمت اضافة خدمتين ضمن الخدمات الترفيهية - التعليمية وهي مصاريف سفر وكذلك رسوم مدارس خاصة كما تمت اضافة خدمة تبليغ عن فتح حساب بنكي ضمن خدمات الافراد، موضحة ان عدد الخدمات المقدمة من قبل الهيئة عبر التطبيق ارتفع الى 36 خدمة وذلك بعد إضافة الخدمة الجديدة، وهو ما يعزز من سعي الهيئة للمضي قدما لتنفيذ توجه الدولة نحو التحول الرقمي تنفيذا لتعليمات مجلس الوزراء ومواكبة رؤية الكويت لعام 2035.



وأكدت أن هذا التفوق في هذا الجانب مدعوم بالبنية التحتية الرقمية، والتي قامت الهيئة بتأسيسها على مدار الأعوام السابقة، وهو ما أتاح لها الانضمام في المراحل الاولى لتطبيق سهل وإطلاق 47 خدمة على منصتها من اجل التيسير على المشمولين بالرعاية وانجاز معاملاتهم واستفساراتهم آليا دون الحاجة لمراجعة مبنى الهيئة او احد افرعها، مؤكدة استمرار الهيئة في اضافة خدمات الكترونية جديدة عبر «سهل».