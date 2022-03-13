ثمن مدير عام جمعية النجاة الخيرية بالتكليف ورئيس قطاع البرامج والمشاريع عبدالله الشهاب تفاعل وتعاون أهل الخير من داخل الكويت وخارجها مع مشاريع الجمعية التي تنفذها في شتى الدول.



وأوضح الشهاب أن «النجاة» بدأت في وضع الأليات والأسس التي ستقوم من خلالها بتنفيذ المشروع، حيث تطمح الجمعية هذا العام الى توزيع أكثر من 2.5 مليون وجبة إفطار صائم خارج الكويت في صورة «سلال غذائية» تبلغ تكلفة الوجبة 500 فلس، وتتفاوت القيمة تبعا لطبيعة الدول التي يرغب المتبرع في التنفيذ بها، والذي بدوره يتم من خلال الجمعيات الرسمية والمعتمدة في منظومة وزارة الخارجية الكويتية، حيث تنفذ «النجاة» مشروع «إفطار الصائم» في 23 دولة حول العالم.