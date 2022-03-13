أعلنت وزارة الصحة تسجيل 259 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) في الساعات الـ24 الماضية ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 625461. وقال المتحدث باسم الوزارة د. عبدالله السند لـ«كونا» إنه تم تسجيل 496 حالة شفاء ليرتفع بذلك إجمالي عدد المتعافين إلى 618690، مبينا أن نسبة مجموع حالات الشفاء من مجموع الإصابات بلغت 98.9% وأوضح السند أنه تم تسجيل اي حالة وفاة جراء الإصابة ليصل إجمالي عدد الحالات المسجلة 2550 حالة، مبينا ان عدد من يتلقى الرعاية الطبية في أقسام العناية المركزة بلغ 16 حالة في حين بلغ المجموع الكلي للحالات التي ثبتت اصابتها ولاتزال تتلقى الرعاية اللازمة 4221 ووصل إجمالي عدد الحالات في أجنحة (كوفيد- 19) إلى 110. وذكر أن عدد المسحات التي تم إجراؤها بلغ 6518 ليصبح مجموع الفحوصات 7777402، مشيرا إلى أن نسبة الإصابات لعدد هذه المسحات بلغت 4%.