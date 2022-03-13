حنان عبدالمعبود



أكدت استشارية الأمـــراض الباطنيـــة والجهاز الهضمي والكبد د.وفاء الحشاش أن هناك ارتباطا وثيقا بين الإصابة بفيروس كورونا المستجد، ونشاط جرثومة المعدة عند المصابين بها.



وقالت الحشــاش «إن فيروس كوفيد- 19 يؤثر بالجسم بشكل عام ويرتبط بالمستقبلات ACE2 المتواجدة أغلبها في الجهاز الهضمي بشكل خاص، لذلك عند الإصابة بمرض كوفيد -19 تزداد أعراض الجهاز الهضمي سواء كانت قيئا، أو إسهالا، أو حموضة، أو آلاما بالبطن، أو فقدان الشهية، أو نزولا بالوزن».



وأضافت أن الدراسات الحديثة أوضحت ان جرثومة المعدة تزيد من عدد المستقبلات على جدار خلايا الجهاز الهضمي وتسمى باسم ACE2 ولذلك فان الإصابة بفيروس كوفيد- 19 تؤدي إلى نقص المناعة وتزيد من نشاط جرثومة المعدة، أي أنهما يسهلان الأمر لبعضهما.



وأشارت الحشاش إلى أن جرثومة المعدة تنتشر بشكل كبير في العالم وتشكل نسبة 50% من سكان العالم نحو 4.4 مليارات شخص حول العالم مصابين بها. كما ان نسبة الشفاء منها أكثر من 80% إلا انها تعود لنفس الشخص المصاب مرة أخرى حتى بعد القضاء عليها، مبينة أن نسبة انتشارها بالكويت نفس النسب العالمية أي أن نحو أكثر من 2مليون شخص بالكويت مصاب بجرثومة المعدة مواطنين ووافدين، أما الكويتيون فقط فالإصابة بينهم بأكثر من 600 ألف مواطن.