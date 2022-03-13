بشرى شعبان



علمت «الأنباء» من مصادر خاصة في وزارة الشؤون ان الوزارة تعمل على تفعيل خطة عمل فرق الطوارئ فيها لمتابعة الاوضاع خاصة ما يتعلق بتوفير الامن الغذائي والمواد الاولية والضرورية في قطاع الرعاية الاجتماعية.



وأشارت المصادر الى ان الوزارة تعمل مع الجهات الحكومية ذات العلاقة لمتابعة الموضوع بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة. وأكدت المصادر ان جميع المواد الخاصة بقطاع الرعاية الاجتماعية متوافرة بالمخازن ولا يوجد أي نقص او امر يدعو للقلق، مشددة على ان المخزون يكفي لأكثر من عام، والوزارة تتابع بكل دقة كل المستجدات للحفاظ على المخزون الاستراتيجي.



وعلى صعيد آخر، دعت الوزارة في تعميم لها جميع الموظفين الى الالتزام صباح اليوم بالدوام وإلغاء كل الإعفاءات وعودة العمل بالبصمة، مشيرة الى ان أي تغيب غير مبرر سيحسب غيابا.



على صعيد آخر، أعلنت وزارة الشؤون الاجتماعية عن تقديم طلبات التظلم على الأعمال الممتازة فور نزولها في الحسابات، وتظلمات التقييم السنوي بداية أبريل المقبل عبر باركود خاص.