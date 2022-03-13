شارك وفد من الجيش برئاسة مساعد آمر سلاح الدفاع الجوي العميد الركن خالد الشريعان في ندوة كبار القادة العسكريين على هامش النسخة الخامسة عشرة من تمرين «حسم العقبان 2022» المنعقد في الولايات المتحدة، وذلك بمشاركة وحضور قيادات عسكرية عليا من كبار الضباط لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والقيادة المركزية الوسطى الأميركية CENTCOM ومحاضرين من جهات مدنية مختلفة، حيث قدم المشاركون في الندوة عدة محاضرات تمحورت حول «الدفاع الجوي والصاروخي المتكامل».



وتخللت الندوة قيام عدد من القادة العسكريين بزيارة مركز التدريب الخاص بتمرين «حسم العقبان 2022»، حيث قدمت هيئة الركن المشتركة للتمرين ايجازا عاما عن مجريات التمرين.



يذكر أن تمرين «حسم العقبان 2022» بدأت فعالياته الاسبوع الماضي بقاعدة فورت كارسن بولاية كولورادو الأميركية، بقيادة وتنفيذ الجيش الكويتي بالتعاون مع الحرس الوطني الكويتي وبمشاركة خليجية ـ أميركية.