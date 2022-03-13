قدم النائب أسامة الشاهين اقتراحا برغبة جاء كالتالي:

لما كانت الخدمة العسكرية من أهم الواجبات التي يجب تأديتها من قبل كل مواطن، لذا حرصت الكويت على الدعوة للالتحاق بالكلية العسكرية، وأبرز المدعوين للالتحاق هم طلبة التخصص من حملة المؤهلات الجامعية للاستفادة من تخصصاتهم، ويتم تخريج حملة المؤهلات الجامعية بدرجة «ملازم».

وفي آخر عامين لم تقم كلية علي صباح السالم العسكرية بدعوة طلبة الاختصاص من حاملي المؤهلات الجامعية للالتحاق بالكلية.

لذا، فإنني اتقدم باقتراح برغبة التالي برجاء عرضه على مجلس الأمة الموقر:

فتح باب التسجيل لطلبة الاختصاص، من حاملي المؤهلات الجامعية للالتحاق بكلية علي صباح السالم ومنحهم «رتبة ملازم» عند تخرجهم.

كما وجه النائب أسامة الشاهين سؤالا الى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ طلال الخالد جاء كالتالي:

لما كانت الخدمة العسكرية من أهم الواجبات التي يجب تأديتها من قبل كل مواطن، لذا حرصت الكويت على الدعوة للالتحاق بالكلية العسكرية، وأبرز المدعوين للالتحاق هم طلبة التخصص من حملة المؤهلات الجامعية للاستفادة من تخصصاتهم، ويتم تخريج حملة المؤهلات الجامعية بدرجة «ملازم».

وفي آخر عامين قامت كلية علي صباح السالم العسكرية بتحديد رتبة طلبة الاختصاص من حاملي المؤهلات الجامعية بدرجة «رقيب»، مما أدى إلى عزوف الكثيرين من الخريجين عن الالتحاق بالكلية العسكرية.

وعليه يرجى إفادتي بالآتي:

- ما السند القانوني الذي استندت اليه كلية علي صباح السالم العسكرية في تخفيض درجة خريجي الكلية من طلبة الاختصاص من رتبة «ملازم» إلى رتبة «رقيب»؟ يرجى تزويدي بنسخة ضوئية من القرارات إن وجدت.

- كم عدد طلبة الاختصاص الملتحقين بالكلية منذ صدور هذا القرار؟

.. ويسأل وزير التربيةعن عدد الذين عينوا من الوافدين من غير أبناء الكويتيات



وجه النائب أسامة الشاهين سؤالا إلى وزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي د.علي المضف نص على ما يلي:



قررت المادة رقم 1 من المرسوم الأميري رقم 17 لسنة 2017 أن الأفضلية في التعيين في الوظائف في حال عدم وجود كويتيين، للأبناء غير الكويتيين من أم كويتية.



وعليه يرجى إفادتي بالآتي: كم عدد الذين عينوا من الوافدين (من غير أبناء الكويتيات) سواء على العقد الثاني أو بند المكافأة في وزارتكم والجهات التابعة لكم منذ تاريخ نشر المرسوم في الجريدة الرسمية حتى تاريخه؟