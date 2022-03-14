حقق الرامي طلال الطرقي برونزية بطولة كأس العالم لرماية الأطباق الطائرة المقامة حاليا في قبرص بحلوله ثالثا في مسابقة رماية (التراب) بعد تمكنه من إصابة 118 طبقا من أصل 125 في الجولة النهائية للمسابقة. وقال أمين سر النادي الكويتي للرماية عبيد العصيمي إن الطرقي تمكن من تحقيق إنجازه وسط منافسة قوية مع أبطال العالم بهذا الاختصاص ليتأهل للمرحلة النهائية التي تضم أفضل 6 رماة، مضيفا أن البطولة شهدت مشاركة أهم رماة العالم اذ ذهب المركز الأول للرامي التركي طوزون أوغوزان بينما جاء الرامي الكرواتي سيرنوجوراز جيوفاني ثانيا، مبينا أن رماة المنتخب يطمحون إلى إضافة المزيد من الميداليات في هذه البطولة التي تستمر حتى 19 مارس الجاري في مسابقات رماية (التراب المختلط) ومسابقات رماية (سكيت) التي ستجري تباعا.