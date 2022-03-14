عبدالكريم العبدالله



تبدأ وزارة الصحة حركة الترقية بالاختيار للموظفين الكويتيين المستوفين لشروط نظام الخدمة المدنية وقرار مجلس الخدمة المدنية بشأن قواعد المفاضلة بين المرشحين للترقية بالاختيار.



وأكدت الوزارة أن الترشيح للترقية بالاختيار يشمل فقط الموظفين الكويتيين وجميع الفئات الوظيفية عدا الأطباء الذين تحكم ترقيتهم قواعد خاصة بهم، مشيرة إلى أن آخر موعد لتسليم نماذج الترشيح هو شهر من اليوم، مشددة على عدم قبول أي ترشيح بعد ذلك. وخاطبت وزارة الصحة جميع قطاعات الوزارة من مناطق صحية وإدارات مركزية ومستشفيات ومراكز صحية وبقية مرافق الوزارة، والذي حصلت «الأنباء» على نسخة منه، بضرورة الالتزام بالنموذج الخاص بالترقية بالاختيار وتسليم الترشيحات إلى مراقبة الأحوال الوظيفية بإدارة الوظائف العامة بالطابق الأرضي بمبنى الوزارة.



ودعت الوزارة كل موظف يعمل بوظيفة إشرافية إلى إرفاق صورة القرار الخاص به لهذه الوظيفة مع النموذج الخاص بالترقية للاختيار.