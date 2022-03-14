عقد رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم في مكتبه أمس مباحثات رسمية مع رئيس مجلس النواب في جمهورية مصر العربية المستشار د.حنفي جبالي والوفد المرافق له، وذلك بمناسبة زيارته الرسمية للبلاد.



وجرى خلال المباحثات التأكيد على عمق ومتانة العلاقات بين الكويت ومصر، وسبل تعزيزها وتطويرها بما يخدم مصلحة البلدين والشعبين الشقيقين.



كما تطرقت المباحثات إلى العديد من القضايا والموضوعات المتعلقة بالشأن البرلماني، وأهمية توحيد المواقف حول مختلف الملفات في المحافل البرلمانية الإقليمية والدولية، خصوصا خلال مؤتمر الاتحاد البرلماني الدولي المزمع عقده في إندونيسيا في وقت لاحق الشهر الجاري. وتناولت المباحثات أيضا آخر تطورات الأوضاع على المستويين الإقليمي والدولي وأهمية تنسيق موقف البرلمانات العربية إزاءها. حضر المباحثات نائب رئيس مجلس الأمة أحمد الشحومي، ورئيس بعثة الشرف المرافقة النائب د.خالد العنزي، والنائب مبارك العجمي، وسفير مصر لدى الكويت أسامة شلتوت، والأمين العام لمجلس الأمة عادل اللوغاني. وعقب المباحثات أقام الرئيس الغانم مأدبة غداء على شرف الضيف الزائر والوفد المرافق له حضرها عدد من النواب.



يذكر أن رئيس مجلس النواب المصري وصل والوفد المرافق له إلى البلاد الخميس الماضي في زيارة رسمية تستغرق ستة أيام.