القاهرة - هالة عمران وناهد إمام



أكد د.مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري أن الدولة تعمل على النهوض بشبه جزيرة سيناء في مختلف المجالات والقطاعات، من خلال خطة متكاملة تشمل النواحي التعليمية والصحية والاجتماعية لأبناء سيناء الغالية، وذلك في إطار المشروعات القومية الضخمة التي تنفذها الدولة في مختلف مناطق الجمهورية، مؤكدا أن التنمية لا تستهدف فقط بناء الحجر، بل تسعى إلى بناء المواطن المصري في مختلف المجالات.



جاء ذلك خلال استعراض رئيس مجلس الوزراء، تقريرا قدمه د.طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بشأن جهود الوزارة في دعم العملية التعليمية في سيناء، في ضوء استكمال المشروعات التنموية الكبرى التي تنفذها الدولة بها.



سلط د.طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، الضوء على أهم الجهود التي قامت بها الوزارة فيما يتعلق بدعم العملية التعليمية لأبناء سيناء في المراحل التعليمية المختلفة، وكذا تعريف أبنائنا من الجاليات المصرية بالخارج بجهود الدولة لتنمية شبه جزيرة سيناء، المتمثلة في المشروعات التنموية والخدمية التي تنفذها الدولة في سيناء، وذلك من خلال المشاركة في المسابقات الثقافية والعلمية على مستوى جميع الإدارات التعليمية المختلفة بمحافظات الجمهورية.



إلى ذلك، كشف رئيس مجلس إدارة بنك القاهرة طارق فايد عن تحالف بنكي، يضم خمسة بنوك هي الأهلي ومصر والقاهرة والمصري لتنمية الصادرات والعربي الأفريقي يقوم حاليا بتأسيس شركة لدعم الصادرات المصرية وتعميق التصنيع المحلي.



وقال خلال مشاركته في فعاليات مؤتمر «مستقبل المشروعات الصغيرة والمتوسطة رؤية ٢٠٣٠» الذي ينظمه اتحاد المصارف العربية بمدينة الأقصر تحت رعاية البنك المركزي إن تأسيس الشركة يأتي في إطار توجهات الدولة المصرية لزيادة حجم الصادرات إلى 100 مليار دولار في إطار استراتيجية فتح المزيد من الأسواق أمام الصادرات المصرية.



وأوضح فايد أن الشركة سيكون لها آثر إيجابي كبير على كل القطاعات الاقتصادية المختلفة خاصة قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة والصناعات المولدة للعمالة، كما ستسهم في زيادة موارد الدولة من العملة الصعبة، وأيضا خلق منتج محلي قادر على المنافسة ليحل بدلا من المنتجات المستوردة.



وأشاد رئيس بنك القاهرة بقرار البنك المركزي بتنظيم عمليات الاستيراد والذي سينعكس إيجابيا على الصناعة المحلية والتصنيع المحلي، ومن أكبر المستفيدين منها قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ويستهدف زيادة تنافسية المنتج المحلي والحد من استيراد السلع غير النافعة التي تغرق الأسواق.



وأشار إلى أن البنك المركزي أطلق العديد من المبادرات لدعم القطاعات الاقتصادية المختلفة ومنها المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وساهمت تلك المبادرات في ضخ سيولة كبيرة في الاقتصاد خاصة وقت الأزمات ما ساعد على استمرار التشغيل والنمو والتوظيف والإنتاج.



من جهة اخرى، نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري ما انتشر من أنباء بشأن وجود نقص في الأدوية والمستلزمات الطبية بمختلف المستشفيات الحكومية «وزارة الصحة والجامعية» على مستوى الجمهورية.



وأوضح المركز ـ في بيان ـ أنه قام بالتواصل مع وزارتي الصحة والسكان والتعليم العالي والبحث العلمي، وتم نفي تلك الأنباء.