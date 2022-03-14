أخرجت القوات الأميركية رتلا من 65 شاحنة وصهريجا محملة بكميات من القمح والنفط المسروقة إلى الأراضي العراقية، عبر معبر الوليد غير الشرعي أقصى الريف الشرقي للحسكة. وذكرت وكالة الأنباء السورية (سانا) أن رتلا من 58 شاحنة يحمل أطنانا من القمح السوري و7 صهاريج لنقل الوقود ترافقها مدرعات عسكرية تابعة للقوات الأميركية خرجت عبر معبر الوليد غير الشرعي في ناحية اليعربية متجهة إلى شمال العراق. وأخرجت قوات الاحتلال أمس 24 صهريجا محملة بالنفط السوري إلى معبر الوليد غير الشرعي في ناحية اليعربية باتجاه شمال العراق.