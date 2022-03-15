

مفرح الشمري



بحضور الوكيل المساعد لقطاع الإذاعة بالتكليف سعد الفندي والشاعر الغنائي القدير راشد بورسلي، انطلق ظهر امس تسجيل المسلسل الإذاعي الأسري «قرقيعان أم فهد»، من تأليف الكاتبة القديرة عواطف البدر وبطولة الفنان أحمد السلمان والفنانة منى شداد والفنان فهد العبدالمحسن وبالاشتراك مع الفنانة القديرة عصرية الزامل ومجموعة من الفنانين ويتصدى لإخراج المسلسل محمد جمال الشطي.



المسلسل يسلط الضوء على العائلة الكويتية الأصيلة وعادات وتقاليد أهل الكويت في شهر رمضان، وسيتم بث المسلسل عبر أثير إذاعة البرنامج العام طوال الشهر الكريم ويقع في 30 حلقة، تدور احداثه حول عائلة ام فهد التي تجسدها الفنانة منى شداد وزوجها بوفهد الذي يجسده الفنان أحمد السلمان الذي يعمل سائق تكسي وهم عائلة محافظة في تربية ابنائها ومستورة من حيث الدخل المادي، وسيتعرف المستمع المتابع لحلقات المسلسل على كيفية مساعدة ام فهد لزوجها في تربية الأبناء في ظل المتغيرات الاجتماعية التي تحدث حولهما ولكن تبقى العائلة متماسكة في عاداتها وتقاليدها التي جبلوا عليها من الآباء والأجداد.