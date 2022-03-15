مفرح الشمري



وجهت الإعلامية القديرة ماما أنيسة من خلال «الأنباء» شكرها إلى جميع اهالي الكويت والخليج على مواساتها بوفاة شقيقتها نسيمة، حيث قالت من خلال اتصال هاتفي:أشكر كل من قدم لي التعزية الصادقة والمواساة في وفاة شقيقتي نسيمة التي وافاها الاجل يوم الجمعة الماضي، سواء بالحضور أو بصادق الشعور من خلال الاتصال الهاتفي او الرسائل النصية، جزاكم الله كل خير يا اهلى وعزوتي وناسي وكلكم على راسي وأسأل الله أن لا يريكم أي مكروه في عزيز لكم.



والله يرحم شقيقتي نسيمة ويغفر لها ويدخلها فسيح جناته ويلهمنا الصبر والسلوان.