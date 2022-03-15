القاهرة - خديجة حمودة وناهد إمام وهالة عمران



أعلنت وزيرة التجارة والصناعة المصرية نيفين جامع، أنه يجري حاليا التنسيق بين الوزارة وجمعية المصدرين المصريين «إكسبو لينك» لإنشاء أول أكاديمية للتصدير في مصر، معربة عن أملها بأن يتم الإعلان عن إطلاق الأكاديمية خلال الاجتماع السنوي الـ47 لمجلس محافظي البنك الإسلامي المزمع عقده في شرم الشيخ خلال شهر يونيو 2022.



جاء ذلك في كلمتها خلال مشاركتها في فعاليات الاجتماع الثالث لمجلس حوكمة برنامج جسور التجارة العربية- الإفريقية، بحضور وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية د.هالة السعيد، ووزير التجارة السعودي د.ماجد القصبي، ووزير الاقتصاد والمالية في دولة بنين روموالد وداني، ورئيس البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد د.بنديكت أوراما، والرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة هاني سنبل، ومدير عام المصرف العربي للتنمية الاقتصادية في أفريقيا د.سيدي ولد التاه.



وأكدت جامع أهمية برنامج جسور التجارة العربية- الأفريقية في تعزيز حركة التبادل التجاري والاستثمارات المشتركة على المستويين الإقليمي والعالمي بين مصر والدول العربية ودول القارة الأفريقية، مشيرة إلى الدور المهم للبرنامج في دعم مشروعات المرأة في التجارة ومساندة المصدرين ومواجهة الآثار السلبية لتداعيات فيروس كورونا على الاقتصادات العربية والأفريقية.



إلى ذلك، أعلنت وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج توافد الطلاب المصريين العائدين من أوكرانيا امس إلى مقر الوزارة، من أجل تقديم أوراقهم لاستكمال دراستهم في مصر، وذلك وفقا للضوابط التي أقرها مجلس الوزراء وبالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بدراسة أوضاع الطلاب المصريين الدارسين بالجامعات الأوكرانية والحرص على مستقبلهم.



وقالت وزيرة الهجرة نبيلة مكرم- بحسب بيان: إن تسلم وفحص الأوراق بدأ امس بحضور مندوب مجلس الجامعات الخاصة والأهلية، وذلك الإجراء سيتم يوميا ما عدا يومي الجمعة والسبت لمدة أسبوعين من الساعة 10 صباحا إلى 3 عصرا.



في سياق اخر، أعلنت وزارة الصحة والسكان، تطعيم أكثر من مليون مواطن بالجرعات الثلاث (الأولى، والثانية، والتنشيطية) من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، وذلك ضمن حملة «طرق الأبواب» التي انطلقت يوم 7 مارس الجاري، في محافظات (المنوفية، والفيوم، والمنيا، وسوهاج، وقنا، والأقصر، وأسوان).



الى ذلك، تمكنت القوات البحرية من إنقاذ طاقم سفينة نقل بضائع بعد تعرضها للغرق أمام سواحل الإسكندرية، وذلك استمرارا لجهود القوات البحرية في دعم أعمال البحث والإنقاذ البحري على كافة الاتجاهات الاستراتيجية بالسواحل المصرية.



وقد ورد بلاغ من هيئة ميناء الإسكندرية يفيد بتعرض سفينة نقل البضائع اللبنانية «AYLA» للغرق، وذلك أثناء رحلتها من ميناء طرابلس بليبيا إلى ميناء الإسكندرية وعلى متنها طاقم مكون من (10) أفراد منهم (9) يحملون الجنسية السورية وواحد يحمل الجنسية الهندية.



وعلى الفور صدرت الأوامر من قيادة القوات البحرية بدفع سفينة الإنقاذ «العريش» من قاعدة الإسكندرية البحرية لتقديم أعمال المعاونة والإنقاذ ونجحت القوات في إنقاذ طاقم السفينة بالكامل.