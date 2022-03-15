القاهرة - هالة عمران



أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني المصري عن فتح باب التقديم للالتحاق بالمدارس المصرية- اليابانية للعام الدراسي 2022-2023، اعتبارا من اليوم الثلاثاء وتستمر لمدة 15 يوما، من خلال الرابط التالي: https://ejs4students.moe.gov.eg.



وأكدت الوزارة، في بيان، أن التقديم سيكون إلكترونيا لمرحلة رياض الأطفال مستوى أول KG1، على أن يتم الإعلان عن شروط التقدم من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بالمدارس لكل المدارس وعددها 51 مدرسة هذا العام.



وأشارت الوزارة إلى أن التقديم سيكون متاحا لمرحلتي رياض الأطفال مستوى أول وثان والصف الأول الابتدائي فقط بـ 3 مدارس هي المدرسة المصرية- اليابانية بمدينة المستقبل الشروق 3 محافظة القاهرة، المدرسة المصرية- اليابانية في بورفؤاد محافظة بورسعيد، والمدرسة المصرية- اليابانية مدينة مرسى مطروح بمحافظة مرسى مطروح.



وسيتم فتح باب التقديم من المستوى الثاني رياض أطفال KG2 حتى الصف الثالث الابتدائي في بعض المدارس الحالية التي بها بعض الأماكن المحدودة الشاغرة فقط.



يذكر أن العام الدراسي المقبل سيشهد دخول 3 مدارس جديدة إلى منظومة المدارس المصرية- اليابانية ليصبح إجمالي عدد المدارس 51 مدرسة في 26 محافظة، والتي تدرس المنهج المصري الجديد 2.0 بالإضافة إلى أنشطة التوكاتسو اليابانية التي تعمل على تنمية شخصية الطفل وتغرس فيه الانتماء والعمل الجماعي.