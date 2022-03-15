أعلنت جامعة الكويت أن لجنة تسلم أعمال المقاولات والأعمال الإنشائية بمدينة صباح السالم الجامعية صادقت على التسلم الابتدائي الجزئي لمبنى إدارة النفايات والتسلم الابتدائي الجزئي لمحطة الخدمات المركزية رقم 3 في مدينة صباح السالم الجامعية مع الأخذ بعين الاعتبار ملاحظات أعضاء اللجنة، وذلك في اجتماعها الذي عقدته أمس الاثنين في مقر البرنامج الإنشائي في مدينة صباح السالم الجامعية.



وقال رئيس اللجنة أمين عام الجامعة بالإنابة والمتحدث الرسمي باسم الجامعة أ.د.مرضي العياش إن لجنة التسلم صادقت على التسلم الجزئي لكل من المرفقين المذكورين في مدينة صباح السالم الجامعية، وذلك بعد أن اطلعت اللجنة على التقارير الفنية المعدة من استشاري المشروع حول التسلم الابتدائي للأعمال المذكورة، مضيفا ان اللجنة انتقلت بعد ذلك لزيارة ميدانية للكشف الظاهري والتأكد من جاهزية مواقع مشاريع الأعمال المذكورة.



ومن الجدير بالذكر، ان محطة الخدمات المركزية رقم (3) تولد طاقة تبريدية تبلغ 36000 طنا تبريديا، وستعمل إلى جانب المحطات المركزية رقم (1) ورقم (2) ضمن مشروع البنية التحتية في الحرم الجامعي، وأن جامعة الكويت بتسلمها لمحطة الخدمات المركزية رقم (3) تكون قد استكملت تسلم المحطات المركزية الثلاث المسؤولة عن تزويد المباني الرئيسية في الحرم الجامعي بالمياه المبردة بغرض التكييف كافة.



كما أن مبنى إدارة النفايات يتضمن منشأتين لفرز النفايات، هما بمنزلة نقاط لتجميع نفايات الحرم الجامعي لجامعة الكويت كافة. وتتضمن إدارة النفايات رقم 1 النفايات العادية كافة مثل نفايات الأطعمة ونفايات الزراعة التجميلية بمشتل الحرم الجامعي، أما إدارة النفايات رقم 2 ففيها يتم الفرز والتخلص الآمن للنفايات الخطرة والحيوية التي يتم جمعها من الحرم الجامعي.



وقد شارك في عضوية لجنة تسلم أعمال المقاولات والأعمال الإنشائية بمدينة صباح السالم الجامعية كل من الأمين العام المساعد لشؤون إدارة المرافق ومدير البرنامج الإنشائي بجامعة الكويت د.قتيبة عبدالرزاق رزوقي، والوكيل المساعد للمنشآت التربوية والتخطيط بوزارة التربية م.ياسين الياسين، ومدير إدارة مشاريع المنطقة الثانية بالمؤسسة العامة للرعاية السكنية م.علي عبدالصاحب أحمد الصالح، وممثل وزارة الأشغال م.سبيكة خالد الزمامي، وممثلين عن مكتب مساعد نائب مدير الجامعة للتخطيط بجامعة الكويت، إلى جانب مقرر اللجنة مدير إدارة الإنشاءات والصيانة بالجامعة م.حميدة الخالدي.