الدوحة ـ فريد عبدالباقي



تأكيداً لما انفردت به «الأنباء»، قررت إدارة نادي الدحيل القطري الانفصال رسميا مع المدرب البرتغالي لويس كاسترو بالتراضي، والبحث عن مدير فني أجنبي يقود الفريق في دوري أبطال آسيا الذي ينطلق الشهر المقبل في السعودية بنظام التجمع.



وأكد النادي في بيان له عبر موقع الرسمي أمس: «قررت إدارة النادي الاستجابة لرغبة المدرب في إنهاء تعاقده مع الفريق بالتراضي والاكتفاء بالفترة التي تولى فيها مهامه الفنية، بعد أن تلقى عرضا من أحد أندية الدوري البرازيلي».



وكان المدرب البرتغالي أكد في تصريح خاص لـ«الأنباء» في 6 مارس أنه تلقى عرضا من أندية الأندية البرازيلية.



يذكر أن البرتغالي لويس كاسترو قادر تدريب الدحيل خلفا للفرنسي صبري لموشي مطلع الموسم الجاري، وفشل في المنافسة على لقب الدوري والتنازل عنه لصالح منافسه السد.



هذا، وعلمت «الأنباء»، أن العربي بصدد تجديد عقده مدربه القطري يونس علي لمدة موسم واحد، وذلك بعد نجاحه في قيادة الفريق لاحتلال المركز الرابع في الدوري للمرة الأولى منذ 11 عاما، وهو ما يتيح له المشاركة في النسخة المقبلة لدوري أبطال آسيا 2023، في الوقت الذي تبحث إدارة نادي أم صلال فك الارتباط مع المدرب القطري وسام رزق والبحث عن مدير فني أجنبي يتولى مهمة خلفا له مطلع الموسم الجاري والذي سينطلق أوائل أغسطس المقبل.