في إطار توجه بنك الكويت المركزي نحو تطوير أنظمة المدفوعات الإقليمية شارك بنك بوبيان في المرحلة الأولى من تطبيق نظام المدفوعات الخليجية «آفاق» ليكون بذلك أول البنوك المحلية المنضمة للنظام بعد استكماله جميع الاختبارات والإجراءات اللازمة.



وقال الرئيس التنفيذي للعمليات في بنك بوبيان عبدالله المحري: لا يألو بنك بوبيان جهدا في تبني أحدث التقنيات في هذا المجال بما يحسن الكفاءة ويقلل الاعتماد على الأنظمة المالية وشبكات التحويل الخارجية ويسهم في تخفيض تكلفة التحويل على العملاء.



وأضاف أن بنك بوبيان بدأ يجني في الفترة الأخيرة ثمرة الجهود والاستثمارات التي قام بها في السنوات الأخيرة في مجال الخدمات التقنية والرقمية وبما ينعكس في نهاية المطاف على خدمة العملاء سواء من الأفراد أوالشركات. وكان محافظ بنك بالكويت المركزي د.محمد الهاشل قد أعلن قبل أيام أن الجهود التي بذلها بنك الكويت المركزي بالتعاون مع البنوك المركزية في دول مجلس التعاون لإنشاء شركة المدفوعات الخليجية، أثمرت النتائج المرجوة منها عبر إطلاق نظام المدفوعات الخليجية «آفاق».



وأوضح د.الهاشل أن هذا النظام يعتبر جزءا من بنية تحتية إقليمية تعمل الشركة على تشغيلها وتطويرها لتستند إليها نظم المدفوعات الإقليمية المشتركة بين دول المجلس، عبر توفير نظام تسوية آنية بين البنوك المركزية الخليجية ودعم التعامل بالعملات المحلية لدول الخليج وتسهيل عمليات المقاصة والتسويات المالية.



وذكر أن النظام الجديد يضمن سرعة إتمام التحويلات النقدية وتوحيد نسقها وضمان حمايتها، ما سيسهم في تعزيز نظم المدفوعات الخليجية المشتركة، ووضع الإستراتيجيات المناسبة لتلافي المخاطر المالية بأشكالها المختلفة، وتحقيق مراحل متقدمة من التكامل الاقتصادي والمالي في دول المجلس.



من ناحية أخرى، قال المحري إنه ومن خلال التنسيق بين بنك الكويت المركزي حرص فريق العمل ببنك بوبيان على إتمام كل الاختبارات المطلوبة لضمان نجاح اختبار النظام تماشيا مع الخطة الزمنية المحددة من بنك الكويت المركزي، والتي أثمرت في النهاية عن نجاح العمل المشترك في انضمام الكويت لنظام المدفوعات الخليجية الآني «آفاق».



وأضاف أن هذا الإنجاز لبنك بوبيان يضاف إلى سجلات بنك بوبيان الحافلة بالخدمات والتحديثات المهمة لأنظمة البنك لمواكبة مستجدات سوق العمل ومتطلبات بنك الكويت المركزي بما يضمن السبق والتميز في الخدمات المقدمة لعملاء البنك.