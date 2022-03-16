في مبادرة شكر وعرفان لبعض قياديي البلدية وما قدموه من خدمات طوال مسيرة حافلة بالعطاء والتفاني في العمل، أقيم حفل لتكريم نائب المدير العام لشؤون قطاع المساحة م.عبدالله عمادي، ونائب المدير العام لشؤون قطاع محافظتي العاصمة والجهراء م.فيصل الجمعة بمناسبة تقاعدهما، وذلك بحضور مدير عام البلدية م.أحمد المنفوحي والقيادات أمس في فندق الشيراتون تكريما لإسهاماتهما الكبيرة طوال مسيرة عمل حافلة في الجهاز التنفيذي. وأعرب م.أحمد المنفوحي عن تمنياته للمكرمين بالتوفيق في حياتهما الخاصة، قائلا إن هذا التكريم البسيط لكفاءاتين زاملتهما أكثر من 25 عاما قدما الكثير في مجال عملهما وكان لهما الأثر الفاعل في تطوير خدمات الجهاز التنفيذي، مبينا انه رسالة شكر وعرفان لما قدماه من إسهامات وجهود خلال مسيرة عملهما الحافلة بالعطاء.