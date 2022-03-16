اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلية 25 فلسطينيا من الضفة الغربية وشرق مدينة القدس، في وقت عززت شرطة الاحتلال تواجدها في المدينة المقدسة خشية تدهور الأوضاع الميدانية.



وذكر نادي الأسير الفلسطيني في بيان، أن الجيش الإسرائيلي شن حملة اعتقالات تخللها دهم منازل، تركزت في مدن: جنين وسلفيت ورام الله والبيرة والخليل طالت 19 شخصا بينهم أسرى من المحررين.



وأفاد شهود عيان ومصادر محلية فلسطينية بأن مواجهات اندلعت بين الشبان الفلسطينيين وقوات الجيش في جنين أصيب على إثرها العشرات بحالات اختناق جراء استنشاق الغاز المسيل للدموع.



وأضاف نادي الأسير إن قوات الشرطة الإسرائيلية اعتقلت 6 فلسطينيين من قرى وبلدات القدس الشرقية.



من جهة أخرى، قرر مفتش عام الشرطة الإسرائيلية تعزيز القوات في القدس بمئات العناصر الإضافية خلال الأيام القريبة المقبلة خشية من تدهور الأوضاع الأمنية بحسب ما ذكرت صحيفة (يسرائيل هيوم).



وقالت الصحيفة الإسرائيلية إن الشرطة اتخذت قرارا بالدفع بالمئات من عناصرها إلى القدس سعيا لمنع تصعيد خلال فترة الأعياد اليهودية القريبة والتي تتزامن مع شهر رمضان.



وتعليقا على ذلك، قال مستشار ديوان الرئاسة الفلسطينية لشؤون القدس أحمد الرويضي: إن المدينة المقدسة تشهد «تصعيدا خطيرا عبر الإجراءات الإسرائيلية التي تحاول من خلالها وضع قواعد تسبق شهر رمضان ليتحكم بحرية الوصول للمسجد الأقصى».