كشف الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية اللواء يحيى رسول عن إحباط عملية انتحارية خطط تنظيم داعش الارهابي لتنفيذها في محافظة السليمانية شمالي العراق خلال شهر رمضان المبارك.



وقال رسول، في بيان صحافي امس، إن جهاز مكافحة الإرهاب، بالتنسيق مع جهاز أسايش كردستان ومديرية الأسايش العامة في السليمانية، أحبط مساعي لداعش لتنفيذ عملية إرهابية انتحارية خلال رمضان. وأشار إلى أنه بعد عمليات رصد ومتابعة، تم إلقاء القبض على انتحاريين اثنين، من جنسية غير عراقية، بالإضافة للناقل (عراقي الجنسية) داخل محافظة كركوك.



من جهة اخرى، أعلن مصدر أمني عراقي مقتل أحد عناصر الشرطة واصابة اثنين آخرين جراء انفجار عبوة ناسفة في محافظة كركوك.



ونقلت قناة «السومرية نيوز» العراقية عن المصدر قوله إن «عبوة ناسفة انفجرت في أثناء مرور سيارة تابعة للشرطة الاتحادية في ناحية الرشاد بمحافظة كركوك الواقعة شمال البلاد، مما أسفر عن مقتل أحد عناصر الشرطة في الحال وإصابة اثنين آخرين بجروح متفاوتة».



يأتي هذا في الوقت الذي تشدد فيه القوات العراقية من إجراءاتها وعملياتها الأمنية في مختلف أنحاء البلاد لملاحقة وطرد فلول تنظيم «داعش» الإرهابي وقمع العمليات الإرهابية في العراق.



إلى ذلك، استدعت دائرة العلاقات الخارجية في حكومة إقليم كردستان القنصل الإيراني لدى أربيل وذلك للاحتجاج على القصف الصاروخي الذي استهدف مواقع مدنية في أربيل.



وأفادت دائرة العلاقات الخارجية في بيان بأنه تم استدعاء القنصل الإيراني لدى أربيل نصرالله رشنودي وتسليمه مذكرة احتجاج على الهجمات الصاروخية الإيرانية على المراكز الإعلامية والمواقع المدنية في أربيل فجر الاحد الماضي.