عادة ما تكون كمامات الوجه التي تستخدم للوقاية من الأمراض والفيروسات مثل كوفيد وسارس مزعجة لمن يستخدمها، لاسيما عند ممارسة التدريبات البدنية.



ومن أجل التصدي لهذه المشكلة، ابتكر فريق من الباحثين في الولايات المتحدة كمامة جديدة مصنوعة بطريقة الطباعة المجسمة تتيح سهولة التنفس للمستخدم، مع توفير نفس مستوى الحماية الذي تحققه كمامات إن 95 وأقنعة الوجه التي يستخدمها الأطباء أثناء الجراحات، بعدما استوحوا فكرة تصميمها من شكل أنوف بعض الحيوانات، وذلك بعد دراسة تركيب أنوف تسع فصائل من الحيوانات من بينها الفئران والكلاب.