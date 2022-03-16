بعد الحكم عليها سنة 2019 بالسجن سنوات عدة في نيويورك لسرقتها 275 ألف دولار من الفنادق والمصارف والأقارب، يرجح أن تكون المليونيرة الروسية ـ الألمانية المزيفة آنا «ديلفي» سوروكين، التي ألهمت قصتها مسلسلا على «نتفليكس»، قد سلمت إلى ألمانيا الإثنين.



ورجحت صحيفة «نيويورك بوست» أن تكون سوروكين رحلت على متن طائرة متجهة إلى فرانكفورت، بعد إطلاق سراحها من مركز احتجاز في ولاية نيويورك.



وقد أطلق سراح أنا سوروكين المعروفة باسم آنا «دلفي»، وهي شابة تبلغ 31 عاما تحمل الجنسية الألمانية ومولودة قرب العاصمة الروسية موسكو، من السجن في فبراير 2021 لحسن السلوك، بعد أن حكم عليها في 2019 بالسجن سنوات عدة بتهمة السرقة.



وفي مارس 2021 أوقفت مجددا بسبب تجاوزها مدة التأشيرة الممنوحة لها، وأعيدت إلى مركز شرطة الهجرة.



وقد اختلقت آنا سوروكين هوية جديدة لها لدى وصولها إلى الولايات المتحدة العام 2016، مقدمة نفسها على أنها وريثة عائلة ثرية فيما هي في الواقع ابنة سائق شاحنة روسي انتقل إلى ألمانيا عندما كان يبلغ 16 عاما.



ومن خلال أكاذيب محبكة وثقة كبيرة بالنفس، استطاعت سوروكين الحصول على عشرات الآلاف من الدولارات كقروض من مصارف عدة.



وبين نوفمبر 2016 وأغسطس 2017 تمكنت سوروكين من السفر مجانا في طائرات خاصة كما بقيت لأشهر بفنادق فخمة في مانهاتن من دون دفع الفواتير، وفقا للمدعين في نيويورك الذين اتهموها بسرقة ما مجموعه 275 ألف دولار.



وعندما انخرطت أكثر بالنخبة في مدينة نيويورك ركزت على مشروع طموح لفتح ملهى ليلي راق وحاولت اقتراض 22 مليون دولار لتنفيذه.