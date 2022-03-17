ليلى الشافعي



اختتمت جمعية آفاق الخير بالشراكة مع الأمانة العامة للأوقاف مشروع مصرف الإطعام وذلك بتوزيع كوبونات شراء مواد غذائية لأكثر من 1400 أسرة داخل الكويت.



وذكر جاسم العيناتي، رئيس مجلس إدارة جمعية «آفاق الخير»، أن التعاون مع الأمانة العامة للأوقاف مشكورة قد أثمر بفضل الله عز وجل وذلك بتخفيف العبء عن الأسر المحتاجة داخل الكويت وإدخال السرور على قلوب هذه الأسر مشيدا بجهود الأمانة العامة للأوقاف لمد يد العون والمساعدة لهذه الأسر وعنايتهم الفائقة لمساعدات الداخل والخارج.



وذكر العيناتي أن المشروع قد اشتمل على توزيع كوبونات شراء للمواد الغذائية لفئات اجتماعية متنوعة منها ضعفاء الدخل والأيتام والأرامل والمطلقات والمرضى، مبينا أن كل أسرة استفادت من المشروع تم صرف كوبون شراء مواد غذائية لها بقيمة 30 دينارا، حيث استمر المشروع لمدة 3 أشهر حرصنا من خلال هذا المشروع على دراسة حالات الأسر المتعففة وفرزها لاستحقاقها لهذا المشروع.



وختم العيناتي تصريحه بشكره الجزيل لدور الأمانة العامة للأوقاف من خلال مصارفها الوقفية التي تعزز من جهود الدولة في سبيل الارتقاء من جهود العمل الخيري الذي نرى آثارها بفضل الله عز وجل.