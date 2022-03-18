هادي العنزي



تأهل كاظمة إلى نهائي الدوري الممتاز لكرة السلة بعد تغلبه على الجهراء 85-77 في رابع مواجهات الفريقين ضمن منافسات «بلاي اوف» الدور نصف الهائي، ليواجه الكويت في النهائي الذي يقام أيضا بنظام «بلاي اوف» بأفضلية الفوز في 3 مباريات من 5 متاحة، اذ المقرر ان تنطلق أولى مواجهات الفريقين في 7:30 مساء الأحد المقبل، على أن تسبقها أولى مباريات تحديد المركزين الثالث والرابع بين الجهراء والقادسية في 5:30 مساء.



هذا، وتألق ثلاثي كاظمة، المحترفان الأميركي زاك لوفتون، والصربي الكسندر ماريلجا، وقائده الدولي أحمد البلوشي، بعدما تكفلوا بتسجيل 77 نقطة من إجمالي 85 محتسبة، سجل منها لوفتون وحده 41 نقطة، ليقودوا فريقهم إلى النهائي، وعلى الجهة الأخرى، انتعش «الجهراوية» بعودة المحترف التونسي صالح الماجري، الذي غاب عن المباراة السابقة، وكان على الموعد بتسجيله 19 نقطة و18 كرة مرتدة «ريباوند»، لكن ذلك لم يكن كافيا لفوز فريقه رغم اجتهاد زميله الأميركي شين ريكتور بتسجيله 21 نقطة.



إلى ذلك، يلتقي النصر واليرموك في 7:30 مساء غد لحسم لقب بطل دوري الدرجة الأولى لكرة السلة، والفريق المتأهل مباشرة إلى الدوري الممتاز في الموسم المقبل، وذلك بعد تعادلهما في نهائي «بلاي اوف» بمباراة لكل منهما، وتبدو حظوظ الفريقين متساوية بالفوز، فكلاهما التقى بالآخر عدة مرات خلال الموسم الحالي، ويضم عددا من اللاعبين الجيدين من محترفين ومحليين، بقيادة المدربين الوطنيين خالد القلاف (اليرموك)، وخالد الصعب (النصر).