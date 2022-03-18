شهدت الأجواء السورية تحليقا مكثفا للطيران الحربي وطيران الاستطلاع الروسي يعتبر الأول من نوعه منذ عدة أشهر، إذ قالت مراصد عسكرية إن أكثر من 8 طائرات حربية روسية حلقت في أجواء مناطق مختلفة من سورية.



وقال المرصد «80» العسكري المختص برصد حركة الطيران العسكري في سورية، بحسب «عنب بلدي»، إنه بين الساعة 9:50 والساعة العاشرة من صباح امس أقلعت ثماني طائرات روسية، حامت اثنتان منها في أجواء شمال غربي سورية.



تبع ذلك إقلاع 6 طائرات حربية من نوع «سوخوي 24» اثنتان منها من مطار «الشعيرات»، واثنتان من مطار «السين» العسكري، واثنتان من مطار «T4» العسكري، واتجهت إلى منطقة البادية شرقي سورية دون معلومات عن تنفيذ غارات.



وتزامن تحليق الطيران الروسي مع قصف مدفعي متبادل بين فصائل المعارضة السورية والجيش السوري بمناطق مختلفة من ريف محافظة حلب، بحسب «عنب بلدي».



وعلى عكس ما هو متوقع، لم تنخفض حركة الطيران الحربي الروسي في سورية بالتزامن مع بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، إذ حافظ الطيران الحربي الروسي وطيران الاستطلاع على وتيرة طلعاته الجوية، رغم انخفاض وتيرة القصف على مناطق نفوذ المعارضة شمال غربي سورية.



وفي 14 الجاري، استهدفت طائرة روسية بصاروخ موجه مضاد للطائرات، في أثناء تحليقها فوق مناطق نفوذ المعارضة شمال غربي سورية لم يسفر عن إصابتها، بحسب مراصد عسكرية.