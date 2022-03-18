أصدر الكاتب الزميل د.هشام كلندر كتابه الجديد بعنوان «كورونيات» جمع فيه عددا من المقالات المتنوعة والتي تعبر عن كثير من المواقف والأحداث التي حدثت في ظل أزمة «كورونا»، مهديا الإصدار إلى الكويت بلد الخير والعطاء وكل من أحبها الكويت وقدم لها خيرا.



ويقول كلندر في مقدمة الكتاب: كتبت عدة مقالات في جريدة «الأنباء» خلال الجائحة وعددها 20 تتعلق بشكل مباشر أو غير مباشر بالأزمة جمعتها في هذا الكتاب، ورتبتها على حسب تاريخ النشر، بعد ذكر العنوان في البداية، بالإضافة إلى ذلك وضعت صورة معبرة وفقرة مقتبسة في غالب الأحيان من المقالة نفسها، حيث سيجد القارئ المقالة مطبوعة بخط كبير لتسهيل القراءة.



وأضاف ان الهدف من المقالات تسليط الضوء على بعض القضايا المهمة بهدف الإصلاح، والتوعية لبعض الموضوعات المستجدة، ووضع النقاط على الحروف على مواطن الخلل، وإبداء الرأي لبعض القضايا المجتمعية، آملا ان تكون نافعة لكاتبها وقارئها، حيث تجيب عن كثير من التساؤلات التي كانت تدور في المجتمع خلال تلك الفترة ومازالت موضوعات مطروحة للنقاش إلى يومنا هذا ومنها: هل كورونا أكذوبة؟ وعدد وفيات كورونا عالية أم منخفضة؟ هل آخذ لقاح فيروس كورونا؟ هل يجب أن يكون التطعيم إجباريا؟ لماذا تحدث وتنتشر الأوبئة بأنحاء العالم؟ كيف نحمي أنفسنا من الأوبئة؟ وغيرها.



وبين ان هذه المقالات أحدثت صدى لدى قراء جريدة «الأنباء»، حيث تعدت مشاهداتها الربع مليون مشاهدة، ومن بين العناوين التي تضمنها الكتاب «لماذا يمكن أن تكون مقارنة إحصاءات فيروس كورونا مضللة بل وخطيرة»، «عدد وفيات كورونا في الكويت عالية أم منخفضة؟»، «كورونا أم الجليب»، «حقيقة الموجة الثانية»، «غسيل الأرقام في ظل الجائحة»، «أيها أهم: نعالج الإصابة بـ «كورونا» أم الأمراض المزمنة غير المعدية؟»، «كورونا ومجلس الأمة»، «الالتزام بالمحاذير الصحية»، «فيروس كورونا في 2021: خمسة عوامل يجب على الدول التركيز عليها»، «أكذوبة كورونا»، «ماذا تعلمنا من كورونا»، «أصحاب السترات البيضاء»، «لماذا تحدث وتنتشر الأوبئة بأنحاء العالم؟»، «كيف نحمي أنفسنا من الأوبئة؟»، «المتحور الهندي».



وتابع: الدافع من كتابة هذه المقالات هو حب الوطن، والسعي لرفعته، والمساهمة في رفع الوعي في المجتمع، لكثير من القضايا المستجدة، وتم تقديمها بأسلوب سهل وسلس يصل للقارئ دون أي تعقيد، مع ربطها بالواقع المعيشي، وعلى الرغم من أن العناوين مرتبطة بالقضايا الصحية إلا أنها كانت تتميز بالمزج والتنوع ما بين السياسي والاجتماعي والتربوي والديني والتاريخي وتضمينها الكثير من المعلومات والنصائح الموجهة بأسلوب أدبي مبسط لإثراء المعلومات الثقافية لدى الناس ووضع العديد من المشكلات والقضايا تحت المجهر للعمل على حلها وتلافيها إن كانت سلبية، وكذلك الإشادة بالإيجابيات على اختلاف أبوابها ومجالاتها بحيث تصل الرسالة المبتغاة وتتحقق الأهداف المرجوة منها في سبيل تحقيق الفائدة العامة على الوطن والمواطن وفق رؤية بناءة وتمنيات كبيرة من مواطن مخلص محب لبلاده وأهلها، والكتاب متوافر في كثير من المكتبات بالكويت.