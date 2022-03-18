محمد الدشيش



قامت بلدية محافظة الأحمدي صباح أمس بتنفيذ حملة لإزالة المخيمات المخالفة عقب انتهاء موسم التخييم وفقا لقرار مجلس الوزراء الذي حدد انتهاءه بتاريخ 15 مارس الجاري، حيث كانت البداية في بر الدائري السابع بقيادة مراقب عام النظافة في محافظة الاحمدي جمال الضاوي ومراقب مراكز المحافظة خالد المري.



وعلى هامش الجولة، قال جمال الضاوي: نقوم بأولى الحملات لإزالة المخيمات المخالفة بعد انتهاء الوقت المسموح به في بر «الدائري السابع»، وجميع الاماكن بمحافظة الاحمدي، مطالبا أصحاب المخيمات بازالتها التزاما بالقانون، مؤكدا ان الاجراءات المتبعة جاءت بعد توزيع الانذارات على المخالفين.



وأضاف الضاوي: نقوم بمخالفة صاحب المخيم ومصادرة التأمين وحجز الممتلكات وعلى صاحب المخيم ان كان يرغب باستعادة ممتلكاته الحضور الى مراكز البلدية بعد ازالة المخلفات من المكان، وبعد التأكد من ذلك نقوم بإرجاع مبلغ التأمين ورفع المخالفة، لافتا الى ان الحملة مستمرة حتى إزالة جميع المخيمات التي تركها اصحابها.



بدوره، قال خالد المري: يؤسفني ان عددا من اصحاب المخيمات وهم قلة لم يلتزموا بالقرار الصادر من البلدية والذي حدد موعد التخييم وانتهاءه، وقمنا بهذه الحملة لازالة جميع المخيمات المخالفة بوجود فريق متكامل يدعم البلدية باستخدام سيارات النقل والجرافات واكثر من 25 عاملا.



وتابع: حملاتنا مستمرة على مدار الساعة حتى الانتهاء من ازالة جميع المخيمات المخالفة، مطالبا اصحاب المخيمات بتنظيف وتسوية مواقع مخيماتهم بعد ازالتها للتأكيد على تعاونهم مع البلدية، حيث يعكس ذلك الجانب الحضاري للمجتمع ويحافظ على اماكن التخييم، موجها الشكر للذين قاموا بإزالة مخيماتهم قبل الموعد.